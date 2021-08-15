صحة المنيا: إغلاق 500 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال شهر يوليو

أغلقت إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بمحافظة المنيا،، 500 منشأة طبية خاصة، لوجود مخالفات بها، فيما تم ضبط 952 منشأة مخالفة أخرى، خلال حملات متنوعة على مدار شهر يوليو الماضي.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له، إن الحملات شملت المرور على 2152 منشأة طبية، خلال شهر يوليو الماضي، تنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت للاشتراطات والضوابط الصحية، موضحًا أنه تم ضبط 952 منشأة مخالفة، وغلق 500 آخرين.

وأوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بالمنيا، أنه تم تحرير 6 محاضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة، وتم تحريز المضبوطات، مضيفًا أنه تم الانتهاء من ترخيص 8 منشآت طبية خاصة، وإنذار 450 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، وفحص 7 شكاوى واتخاذ مايلزم تجاهها.

في سياق أخر، أعلن وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن تنفيذ 6 قوافل طبية بقرى المحافظة؛ شملت بنى سعيد بمركز المنيا والاعتزاز بمركز سمالوط والهمة بمركز مطاى والوفاء بمركز سمالوط وشارونة بمركز مغاغة، والسلام بمركز بنى مزار.

وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبى على 9 آلاف و739 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إنه تم عمل 783 تحاليل مختلفة، وموجات صوتية لـ 179 حالة، رسم قلب لـ82 حالة، وأشعة سينية لـ 48 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 696 متردد، وتحويل 170 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 710 مترددين.