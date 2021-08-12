استئناف العمل بـ16 مركزًا للتطعيم بلقاح كورونا في المنيا.. تعرف عليها

ناشدت مديرية الصحة في محافظة المنيا، المواطنين المسافرين للخارج بالتسجيل على موقع الوزارة، لتلقي لقاح كورونا مجانًا للمسافرين للخارج، وللراغبين في استخراج شهادة التطعيم، بتكلفة 250 جنيها، حيث يتم التسجيل من خلال موقع الوزارة وهو:

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة، بدأت استئناف العمل بجميع مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا، والمراكز المتنقلة، على مستوي مدن وقرى المحافظة، للوصول إلى كافة فئات المواطنين.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، اليوم، أن تلقي التطعيم مجاني لكافة المواطنين، مشيراً الى تجهيز 16 مركزاً للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة الى تخصيص 40 فريقا متحركا من مديرية الصحة للأماكن العامة والخدمية، ودور العبادة «المساجد -الكنائس»، ودور الرعاية والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون، وتستهدف تطعيم 35 ألف مواطن يومياً.

وناشد «القاضي»، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg، وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

مراكز تلقى لقاح كورونا فى المنيا

من جانبه، أوضح دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم تخصيص فرق متحركة، تغطى معظم التجمعات بمدن ومراكز المحافظة، الى جانب مراكز تلقي اللقاح الـ16، وهي، «المركز الطبي الغربي بمركز المنيا – وحدة طب الاسرة بدماريس بمركز المنيا – المركز الطبي العام بمركز سمالوط – مركز فيروسات مطاي – المركز الطبي الحضري بمركز بني مزار – وحدة طب الاسرة بالعباسية بمركز مغاغة – المركز الطبي الحضري بمركز العدوة – المركز الطبي الشرقي بمركز أبو قرقاص – المركز الطبي العام بمركز بملوي – مستشفي ديرمواس العام - مستشفي سمالوط النموذجي – مركز طبي قلندول بمركز ملوي – مركز طبي شباب المستقبل بالمنيا الجديدة – مركز طبي القيس بمركز بني مزار – معهد الأورام بالمنيا – بنك الدم بالمنيا».