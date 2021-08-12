محافظ المنيا: 99 مشروعا بقطاع التعليم ضمن «حياة كريمة»
كتب:
اسلام فهمي
11:27 ص | الخميس 12 أغسطس 2021
محافظ المنيا
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه يجري العمل حاليا لتنفيذ 99 مشروعا في قطاع التعليم من إجمالي 211 مشروعا، من خلال هيئة الأبنية التعليمية، وذلك في إطار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري والذي عقده المحافظ، اليوم، لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في حضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.
وأضاف المحافظ، أن المشروعات في قطاع التعليم، تتضمن إنشاء وتوسعة وإحلال كلى وإحلال جزئي للمدارس بمختلف المراحل التعليمة لتخفيض الكثافات بالفصول وتحقيق جودة عالية وخدمات تعليمية أفضل لأبناء القري.
وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، نسب التنفيذ، ومعدلات الآداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، لافتا إلى أنه يتابع عن قرب تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.
وراجع المحافظ، المشروعات المدرجة بعدد من القطاعات الـ 16 ومدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات ، ومؤكدا أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.