محافظ المنيا: 99 مشروعا بقطاع التعليم ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه يجري العمل حاليا لتنفيذ 99 مشروعا في قطاع التعليم من إجمالي 211 مشروعا، من خلال هيئة الأبنية التعليمية، وذلك في إطار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري والذي عقده المحافظ، اليوم، لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في حضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.

وأضاف المحافظ، أن المشروعات في قطاع التعليم، تتضمن إنشاء وتوسعة وإحلال كلى وإحلال جزئي للمدارس بمختلف المراحل التعليمة لتخفيض الكثافات بالفصول وتحقيق جودة عالية وخدمات تعليمية أفضل لأبناء القري.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، نسب التنفيذ، ومعدلات الآداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، لافتا إلى أنه يتابع عن قرب تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

وراجع المحافظ، المشروعات المدرجة بعدد من القطاعات الـ 16 ومدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات ، ومؤكدا أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.