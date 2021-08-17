تدريب ميداني صيفي لطلاب هندسة من 3 جامعات في المنصورة الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية، استقبال وفد من طلاب المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة، وطلاب كلية الهندسة بجامعة المنصورة وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، للتدريب الميداني الصيفي و التعرف على أهم المشروعات والإنشاءات الجاري تنفيذها بمدينة "المنصورة الجديدة"، لتنمية الشعور بالفخر والاعتزاز والانتماء لديهم، والتعرف على أهم المشروعات القومية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في واحدة من أهم مدن الجيل الرابع، التي تعتمد على شبكة مرافق ذكية، وتستند في تصميمها علي بنية رقمية موحدة بالإنترنت، في إطار التعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ودورها في خدمة المجتمع، تم

جولة لطلاب الهندسة علي مشروعات المنصورة الجديدة

واصطحب المهندس ياسر كحلة نائب رئيس الجهاز، الطلاب في جولة تفقدية، اليوم، بأعمال تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة ومنها: «جامعة المنصورة الجديدة - مشروعات الإسكان المختلفة «سكن لكل المصريين، سكن مصر، JANNA، الفيلات»

كما تفقدوا أيضا مشروعات تنفيذ مباني الخدمات والتى تشمل «المدارس، المركز الطبي، الأسواق التجارية»، وكذا مشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة، حيث أبدى الطلاب إعجابهم الشديد بما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع.

شرح تفصيلي لطلاب الهندسة عن مشروعات المنصورة الجديدة

وقال رئيس الجهاز، في تصريح صحفي، إن الطلاب استمعوا إلى شرح تفصيلي حول المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وخطط التنمية بها، كما إلتقوا بالمهندسين وأعضاء المكاتب الاستشارية بالمشروعات المختلفة، وأشادوا بالجهد المبذول لما رأوه من حجم الإنجاز.

وأضاف أن الهدف من تنظيم التدريب الميداني الصيفي و الزيارات لطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية، للمشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها على أرض مصر حاليا، هو إكساب الطلاب خبرات عملية، وبناء جيل من المهندسين المتميزين في كل المجالات، من أجل الاعتماد عليهم في استمرار النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا، خاصة في المدن الجديدة.