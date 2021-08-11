مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2021.. الدراسة تبدأ بـ8 كليات

تسابق جامعة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية الزمن من أجل بدء الدراسة في 8 كليات جديدة خلال العام الجامعي المقبل 2021/ 2022، باعتبارها إحدى الجامعات الأهلية التي يبدأ العمل بها هذا العام، بجوار جامعة الملك سلمان، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الجديدة، وحددت وزارة التعليم العالي مصاريف كل كلية من الكليات الجديدة، وذلك بدون السكن أو التنقلات للطلاب المنتسبين إليها، وذلك للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة 2021 أو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية العام الحالي أو السنوات الماضية.

بدء الدراسة في 8 كليات بجامعة المنصورة الجديدة

وجرى تخصيص 127 فداناً على ساحل البحر، بجوار مدينة جمصة، على طريق «دمياط – كفر الشيخ» الدولي الساحلي، وذلك من أجل إنشاء 14 كلية جديدة بجامعة المنصورة الأهلية، إلا أنه تم التركيز في الإنشاءات للانتهاء هذا العام من 8 كليات جديدة، وهي: «القانون الدولي واقتصاد وإدارة الأعمال - علوم وهندسة المنسوجات - الهندسة - الحاسبات والمعلومات - طب الفم والأسنان - العلوم - الطب البشرى – الصيدلة»، بالإضافة إلي الانتهاء من إنشاء مبنى الإدارة، وقاعة المؤتمرات.

مصاريف وكليات جامعة المنصورة الجديدة 2021

وحددت وزارة التعليم العالي المصاريف الأساسية للكليات التابعة للجامعات الأهلية، ومنها 8 كليات بجامعة المنصورة الجديدة وهي:

كلية الدراسات القانونية مبلغ وقدره 45 ألف جنيه

كلية العلوم الإدارية مبلغ وقدره 46 ألف جنيه

كلية العلوم الأساسية المتقدمة مبلغ وقدره 48 ألف جنيه

كلية حاسبات أو علوم وهندسة الحاسبات مبلغ وقدره 69 ألف جنيه.

كلية العلوم الصيدلية مبلغ وقدره 85 ألف جنيه.

كلية الأسنان مبلغ وقدره 97 ألف جنيه.

كلية الطب في الجامعات الأهلية مبلغ وقدره 105 ألف جنيه.

كليات جامعة المنصورة الجديدة جاري استكمال إنشاؤها

وتستكمل جامعة المنصورة الجديدة حلال المرحلة الثانية باقي الكليات المزمع إنشاؤها وهي كليات: «الإعلام وتكنولوجيا الاتصال - تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية - العلوم الانسانية والاجتماعية - كلية الدراسات العليا - التمريض»، بالإضافة إلى المباني الإدارية الأخرى، ومنها: «المكتبة المركزية والخدمات الطلابية - المستشفى الجامعي - مستشفى طب الفم والأسنان - صالات رياضية مغطاة ومعارض خارجية مفتوحة»، لتستكمل الجامعة الكليات خلال عام واحد.