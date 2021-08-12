5 محال تجارية وصيدلية ومخبز.. أول مزاد علني بمدينة المنصورة الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية عن طرح عدد 5 محال تجارية وصيدلية ومخبز، للبيع في أول مزاد علني في تاريخ مدينة المنصورة الجديدة، بمساحات تتراوح بين 19 و41 مترا مربعا، بسوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 2 بالمرحلة الأولى بالمدينة، وتعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 15 أغسطس القادم بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.

إجراءات مزاد بيع محال بمدينة المنصورة الجديدة

وقال المهندس محمد رجب إن شراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة نظير سداد مبلغ 299 جنيها، وكذا سداد مبلغ 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية أو مخبز كتأمين ابتدائي لدخول المزاد في موعد غايته جلسة المزاد.

وأضاف «رجب»، في تصريح صحفي، اليوم، أنه يتم استكمال سداد 10%، إضافة إلى نسبة 1% مصاريف إدارية، وكذلك نسبة 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة، من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد، كما يتم أيضًا سداد نسبة 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة يتم سدادها خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام.

طريقة سداد قيمة المحلات في مدينة المنصورة الجديدة

وأكد رئيس الجهاز أنه يتم سداد الباقي 90% بإحدى الطريقتين، الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، ولفت إلى أنه يجوز سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد، يضاف إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل و2% طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسوّ المزاد ، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأوضح أن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية، وأن المزاد خاضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018م «قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة».

أماكن محلات المنصورة الجديدة

ونوه رئيس الجهاز إلى أن المرحلة الأولى تحتوى على 8 أسواق تجارية بأماكن متفرقة بالمدينة هي: « سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 2 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 3 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 2 بالمرحلة الأولى.، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 3 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 4 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن لكل المصريين بالمرحلة الأولى».