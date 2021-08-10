محافظ البحر الأحمر: 9 رحلات أسبوعية من روسيا.. والفنادق مشغولة بالكامل

أشاد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي وأجهزة الدولة المختلفة من أجل عودة السياحة الروسية مرة أخرى، مثنيا على ما فعلته رئاسة مجلس الوزراء من أجل الاستعداد لعودة السياحة الروسية.

وأوضح حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه اجتمع مع وزراء السياحة والصحة والطيران والدفاع والداخلية وبعض الجهات السيادية من أجل الاستعداد لعودة السياحة.

وأشار حنفي إلى أن مطار الغردقة استقبل طائرتين إحداهما تابعة لشركة مصر للطيران والأخرى تابعة للخطوط الروسية باجمالي 890 راكبا.

ولفت حنفي إلى أن مطار الغردقة سيشهد 5 رحلات أسبوعية للخطوط الروسية و4 رحلات لشركة مصر للطيران بإجمالي 9 رحلات، مشيرًا لوجود تزايد مستمر في السياحة بالبحر الأحمر، مؤكدًا أنهم يستقبلون 6000 سائح يوميًا من جنسيات مختلفة، وأن هناك تزايدا واضحا لحركة السياحة الداخلية.

وأكد حنفي أن هناك فنادق مشغولة لنهاية شهر سبتمبر، معتبرًا أن ما حدث في الغردقة هذا العام يهدم أسطورة الساحل الشمالي على حد تعبيره، لافتًا إلى أنه زار الساحل الشمالي منذ فترة ووجد نسبة الإشغال أكبر في الغردقة.

وقال حنفي إن الفنادق بمختلف مستوياتها مشغولة بالكامل وأن السياحة الداخلية تشغل حيزا كبيرا من الفنادق بمدينة الغردقة.