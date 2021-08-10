وصول أولى رحلات مصر للطيران القادمة من روسيا لشرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات شركة مصر للطيران من طراز الايرباص 330/300 القادمة من مطار دوموديدوفو بموسكو وعلى متنها 297 سائحا، وذلك استكمالا لخطة تشغيل الشركة الوطنية مصر للطيران عقب قرار استئناف الحركة الجوية المباشرة بين المطارات الروسية ومطارى شرم الشيخ والغردقة.

وكان فى استقبال الطائرة اللواء نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ، وعدد من قيادات المطار وهيئة تنشيط السياحة، ولكونه أول خط مباشر بمصر للطيران من موسكو إلي شرم الشيخ، تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه في استقبال الرحلات والطائرات الجديدة في جميع مطارات العالم.

وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب وتقديم الورود والشوكولاته وبعض الهدايا التذكارية مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمطار ومراجعة تقديم شهادات الـPcr وشهادات تطعيم لقاحات كورونا للركاب.

يذكر أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران خط منتظم بواقع 3 رحلات أسبوعيا بين موسكو وشرم الشيخ أيام الثلاثاء والخميس والسبت بطراز الآيرباص A330-300 والذي يسع لنحو 301 مقعد والطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بدرجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة إلى نظام ترفيهي حديث على متن الطائرة.