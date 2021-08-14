للأسبوع الخامس.. مظاهرات في فرنسا ضد «شهادة كورونا» تطالب برحيل ماكرون

للأسبوع الخامس على التوالي، نظم آلاف الأشخاص، من عائلات إلى متعاطفين مع اليمين المتطرف، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، اليوم السبت، للتنديد بـ«شهادة كوفيد-19 الصحية» اللازمة لدخول المطاعم والحانات والساحات الرياضية الفرنسية، واستخدام قطارات المسافات الطويلة أو الطائرات أو الحافلات، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

ونشرت السلطات الفرنسية حوالي 1600 شرطيٍ، لتأمين ثلاث مسيرات منفصلة في باريس، بعد أسبوع من دخول التصريح الصحي حيز التنفيذ.

مظاهرات ضد شهادات كورونا في فرنسا تطالب برحيل ماكرون

وانطلقت أبرز مسيرتين في باريس على وقع شعارات مثل «فلنحرر فرنسا» و«احمل تصريحك يا ماكرون وارحل» بحسب قناة «العربية».

ويُظهر «الشهادة الصحة»، التي أقرتها فرنسا، إذا ما كان الأشخاص قد تم تطعيمهم بالكامل، أو ظهرت نتائج اختبارهم سلبية مؤخرًا.

كما يتضمن مشروع قانون «الشهادة»، إلزامية التطعيمات للعاملين في القطاع الصحي بحلول 15 سبتمبر المقبل.

فيما تظاهر حوالي 7500 شخص فى مونبلييه، وتقع المدينة في منطقة إيرو، حيث يزيد معدل الإصابة على 600 إصابة في كل 100 ألف شخص، وهو من بين أعلى المعدلات في البلاد.

ارتفاع إصابات كورونا فى فرنسا

ورغم الاحتجاجات، فقد أظهرت استطلاعات الرأي دعم غالبية الفرنسيين للشهادة الصحية، حيث تلقى 46.1 مليون شخص في فرنسا، أي ما يقرب من 68.5% من السكان، جرعة واحدة على الأقل، وأكثر من 38.8 مليون، أو 57.5% حصلوا على جرعتين.

وتأتي المظاهرات في الوقت الذي تواجه فيه فرنسا أعدادًا متزايدة من الإصابات الجديدة، نتيجة لتفشي سلالة «دلتا» المتحورة الأكثر عدوى.

وسجلت فرنسا أمس 74 حالة وفاة، و26 ألفا و453 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وارتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 6 ملايين و425 ألفا و436 إصابة، فيما بلغت الوفيات 112 ألف و607 حالات.