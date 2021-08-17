السيسي يمنح أبطال أولمبياد طوكيو وسام الرياضة

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللاعبة فريال أشرف عبدالعزيز صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الأولى، وكذلك مدربها السيد هاني شاكر قشطة، وذلك وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

كما منح الرئيس السيسي، اللاعبة جيانا فاروق صاحبة الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو في الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربها السيد محمد عبدالرجال.

أيضًا منح رئيس الجمهورية، اللاعب السيد أحمد أسامة الجندي صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث وسام الرياضة من الطبقة الثانية، وكذلك مدربه.