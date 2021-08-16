السيسي يوجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة لصحة الطلاب قبل بداية الدراسة

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب، قبل بداية العام الدراسي الجديد، وذلك للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، بما في ذلك الكشف عن فيروس كورونا، وفيروس سي، وأمراض الضغط والسكر والسمنة والتقزم، وضعف النظر وغيرها، مع إعداد قواعد بيانات دقيقة في هذا الإطار.

كما وجه بالتوسع في تطبيق مبادرة صحة المرأة المصرية، وتعزيز التعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في الأورام، لرفع القدرات المحلية في الكشف والتشخيص وبروتوكولات العلاج.

وأوضح راضي أن الرئيس وجه ببلورة خريطة متكاملة لجميع الأجهزة المنتسبة للقطاع الطبي بكل قطاعاته على مستوى الجمهورية، لتحقيق التناغم والتكامل المطلوب بينها.