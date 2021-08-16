رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي يوجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة لصحة الطلاب قبل بداية الدراسة

كتب:

محمد أبو عمرة
06:30 م | الإثنين 16 أغسطس 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب، قبل بداية العام الدراسي الجديد، وذلك للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، بما في ذلك الكشف عن فيروس كورونا، وفيروس سي، وأمراض الضغط والسكر والسمنة والتقزم، وضعف النظر وغيرها، مع إعداد قواعد بيانات دقيقة في هذا الإطار.

كما وجه بالتوسع في تطبيق مبادرة صحة المرأة المصرية، وتعزيز التعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في الأورام، لرفع القدرات المحلية في الكشف والتشخيص وبروتوكولات العلاج.

وأوضح راضي أن الرئيس وجه ببلورة خريطة متكاملة لجميع الأجهزة المنتسبة للقطاع الطبي بكل قطاعاته على مستوى الجمهورية، لتحقيق التناغم والتكامل المطلوب بينها.

اقرأ المزيد:

السيسي يستقبل وزير خارجية وسفير اليابان بالقاهرة

رئيس جالية مصر بفرنسا: ربنا بيحبنا.. عشان كدا جاب لنا الرئيس السيسي

وزير الرياضة: السيسي قريب من كل شباب مصر ويؤمن بأهمية تنميتهم

بعد توجيه السيسي بصياغة أصول الزراعة.. تقرير رسمي: وصلت لـ1500 أصل