نبيلة عبيد عن رحيل فيصل ندا»: خسارة فادحة للفن المصري والعربي

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن بالغ حزنها وأسفها لرحيل السيناريست الكبير فيصل ندا، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 81 عام، قائلة: «إنها تعتبر ندا بمثابة أستاذ كبير في مجال الكتابة، حيث وهب حياته للفن علي مدار سنوات عمره»، لافتة إلى أنها تعاونت معه في عدد من الأفلام، أبرزها «قضية سميحة بدران» التي تعتز بها بشدة.

وتقدمت نبيلة عبيد، فى تصريح لـ«الوطن»، بخالص العزاء إلي أسرة الكاتب الراحل، داعية له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه المولي عز وجل فسيح جناته، مشددة علي أن رحيل فيصل ندا يعد خسارة فادحة للفن المصري والعربي.

يشار إلى ان جنازة الراحل فيصل ندا، شيعت قبل قليل، من مسجد مصطفي محمود بالجيزة، ومن المقرر أن يواري جثمانه الثري داخل مقابر العائلة بمدينة نصر.

أمنية لم تتحقق للكاتب الراحل فيصل ندا

وكان فيصل ندا قد أعرب عن أمنيته في تكريمه من وزارة الثقافة المصرية قبل رحيله، حيث أعاد نشر منشور كتبته إحدي صديقاته عنه عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، وناشدت فيها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بضرورة تكريم الموسوعة الفنية فيصل ندا التي لقبته بـ «نيل مصر»، مؤكدة أنه يستحق التكريم لأنه أسهم في جعل الفن صاحب قيمة سامية.

حزن فيصل ندا علي وفاة دلال عبدالعزيز

وعاش فيصل ندا أيامه الأخيرة في حالة من الحزن الشديد علي وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز التي وافتها المنية، قبل أيام، بعد صراع مع تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، حيث نعاها عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، مؤكداً أنه حينما رأها للمرة الأولي استشعر بموهبتها، فأسند إليها بطولة مسرحية «أهلا يا دكتور» وحققت نجاحاً كبيراً حينها، بحسب قوله، ما دفعه لتقديمها في السينما من بوابة فيلم «يارب ولد» مع فريد شوقي وسمير غانم، لتسطع نجوميتها وتصبح واحدة من أهم النجمات التي أحبها الجمهور من قلبه.