نجل نائب الشرقية بعد تسريب نتيجة الثانوية العامة: «بطلوا حقد»

موجة عارمة من الغضب تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 لنجلي النائب حاتم عبد العزيز عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، حيث كشف شقيق النائب عن مجموع نجلي شقيقه في الثانوية، قبل الموعد الرسمي لإعلان النتيجة، الأمر الذي اعتبره الكثيرون أن إعلان النتيجة قبل موعدها يدل على عدم مراعاته لمشاعر أولياء الأمور من عامة الشعب المصري الذين يتنظرون النتيجة بقلق بالغ.

الإعلان عن نتيجة الثانوية قبل ظهورها

وكتب عبد الله عبد العزيز، شقيق النائب حاتم عبد العزي على «فيسبوك»: «مليون مبروك ولاد أخويا حبايبي، مهند حاتم حصل علي 96،83، ومهند حاتم 95،85، ولاد سيادة النائب حاتم عبد العزيز».

ابن النائب: «الغل باين على الناس»

وفي أول تعليق لـ«مهند» ابن النائب حاتم عبد العزيز الذي حصل على مجموع 96% في نتيجة الثانوية العامة 2021 بحسب ما أعلن على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحمدلله ٩٦٪، افرحو لبعض يا جماعة بدل الحقد الي باين علي كل الناس ده».

هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي

ولاقى ابن النائب حاتم عبد العزيز، هجوما كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد أن حصوله على النتيجة قبل موعد ظهورها دليل على عدم العدالة بين الطلاب، على حسب وصفهم.

الناس بتكلم علي العدالة

وقال حساب يحمل اسم محمد فراج: «تعرف ايه عن الحقد انت يا ابو 18 سنه الناس هتضر ف ايه لو انت او اخوك جبتوا 100% الناس بتكلم ع العداله تفرق ايه انت عن زميلك اللي معندوش واسطه وقاعد متوتر دلوقتي عشان والد حضرتك سيادة النائب واللي زيه عندهم واسطه وعرفوا يجيبوا النتيجه».

وأضاف حساب آخر يحمل اسم حنين:« حقد ايه يا بودي اللي بتتكلم عنه؟احنا مش بنتكلم غير فالعدل والصح ولا هو عشان معاكو واسطه يعني؟ ما كنت تخلي نتيجتك ل نفسك واصبر كام ساعه لحد ما الباقي يجيبها وافرح بردو عادي بس هي طول عمرها كدا الغش والقرف هو اللي بيمشي

التعليم تحجب نتيجة نجلي نائب الشرقية

وعقب انتشار نتيجة الثانوية العامة لأبناء النائب أحمد عبد العزيز، قرر الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، حجب نتيجة الطالبين، وكتب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: « قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حجب نتيجة الطالبين ابني النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية؛ لتسريبها ولنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا وتحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر».

أول تعليق للنائب على حجب نتيجة نجليه

رد النائب على حجب النتيجة، وفي أول تعليق للنائب أحمد عبد العزيز، كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورا، قائلا: «فصبر جميل والله المستعان» ليقابل هذا المنشور بغضب شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق أحد متابعي النائب على منشوره على «فيسبوك» بشأن حجب نتيجة نجيليه، قائلا: «حضرتك ليك رصيد عندالناس اطلع رد علي السفهاء دول بس مش تزعل مني فرحتك باولادك كانت غلط »، ليرد النائب قائلًا: «حبيبي زيي زي ناس كتير جابت النتيجه الفرق ان البعض مستكتر المجموع مع ان اولادي ربنا يحفظم ويحفظ ابناء الجميع طول عمرهم بيقفلوا من اولي ابتدائي واخوهم الكبير في رابعه طب اسنان طيب اعمل ايه مع ان الناس اعلنت نتايجها ولكن الحمدلله علي كل حال».