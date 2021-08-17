وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2021 بنسبة نجاح 74%

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021، بنسبة نجاح عامة 74%.

ويعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021، خلال المؤتمر الصحفي الذي الآن بوزارة التربية والتعليم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان مؤشرات ونسب النجاح العامة، وإعلان أوائل الثانوية العامة في الشعبتين العلمية والإدبية.

ويشرح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المؤشرات الأولية بعد انخفاض المجاميع، وطريقة تعامل مكتب تنسيق القبول بالجامعات 2021، لطمأنة الطلاب.

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، بسهولة ويسر وبصورة مجانية، بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال موقع «الوطن» والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021