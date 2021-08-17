ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالإسم ورقم الجلوس عبر «الوطن»، بعد اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأوضحت الوزارة تفاصيل نسب النجاح والرسوم للطلاب وكذلك آليات التصحيح الإلكتروني التي تمّ بها تصحيح الامتحانات في مراكز مؤمنة جيداً.

الآن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن

وتقدم «الوطن» لقراءها خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقعها الإلكتروني في السطور التالية:

يدخل الطالب على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.

يكتب الطالب رقم جلوسه.

تظهر النتيجة بالمجموع الكلي والدرجات كاملة.

الحصول على النتيجة في جميع المواد كاملة.

يمكنك الضغط على الصورة التالية أيضا للحصول على النتيجة

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنَّه تمّ حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية وكذلك نتيجة الطلاب «الغشاشين»، مشيراً إلى أنَّ المؤتمر سيتعلن عن جميع التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وطرق التعلم والاستفادة من المنصات التعليمية التي تمّ توفيرها.

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالإسم ورقم الجلوس عبر الوطن

وأضاف «شوقي»، أنَّ درجات الطلاب مطمئنة ولا يوجد أي أخطاء في عملية التصحيح الإلكتروني، مؤكّداً أنَّ التصحيح تمّ في مراكز مؤمنة ومراقبة جيداً وعلى أجهزة الماسح الضوئي بدقة شديدة، مشيراً إلى أنَّ جميع الدرجات تعتبر عن مستوى الطلاب.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنَّه لا صحة للمؤشرات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حصول الأول على 97% على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم، مشدداً على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة على موقع وزارة التربية والتعلي للحصول على النتيجة.

وأكّد زير التربية والتعليم أنَّ دفعة الثانوية العامة 2021 هي دفعة مميزة وتاريخية، مبينًا أنَه تم تطوير المرحلة الثانوية من خلال استحداث نظام تقييم جديد.