عاجل.. القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً

نفذت القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأمريكية، تدريباً بحرياً عابراً مشتركاً بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (سجم طابا) والطراد الأمريكي (USS Monterey) بعد انتهاء زيارته الناجحة لقاعدة برنيس البحرية.

يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، واستمرارا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة.

وشملت فعاليات التدريب عقد مؤتمر ما قبل الإبحار بقاعدة برنيس البحرية وذلك بحضور المختصين من كلا الجانبين، أعقبه تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية ذات الطابع الاحترافي خاصة في مجال تعزيز إجراءات الأمن البحري وبما يهدف إلى تأمين خطوط المواصلات البحرية والتجارة العالمية، ومجابهة التهديدات غير النمطية.

وتشهد العلاقات المصرية الأمريكية مؤخراً تطوراً ملحوظاً، حيث تعكس التدريبات المشتركة الأخيرة بين الدولتين تقارب الرؤى والأهداف للحفاظ على الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.