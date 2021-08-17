التعليم تعلن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيجري إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 التفصيلية بالدرجات الكاملة، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، على هذا الرابط، في الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح 74% في الثانوية العامة 2021، مشيراً إلى أن «نظام التقييم الجديد نجح في فرز مستويات فهم الطلاب لنواتج التعلم، وأعاد للثانوية العامة المصرية رونقها واحترامها».

وأضاف وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفي لنتيجة الثانوية العامة، أن التصحيح الإلكتروني جرى بدون أي عنصر بشري، وهناك مليون و800 ألف تابلت جرى توزيعها على الطلاب، كاشفا عن أنه سيجري استحداث نظام تقييم جديد في الثانوية العامة يعتمد على فهم نواتج التعلم.

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