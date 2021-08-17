غياب نجوم الفن عن جنازة السيناريست فيصل ندا

شُيعت جنازة السيناريست الراحل فيصل ندا من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور أفراد عائلته، وعدد من أصدقائه المقربين.

غياب نجوم الفن عن حضور الجنازة

وتغيب نجوم الفن عن حضور الجنازة، التي شارك فيها الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما.

وسُيدفن جثمان السيناريست الراحل فيصل ندا بمقابر عائلته بمدينة نصر، فيما لم تستقر أسرته على إقامة عزاء له أم لا حتى الآن، وإن كان الاتجاه الأكبر هو استقبالهم للمعزيين عند المقابر في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفاة السيناريست الراحل فيصل ندا

وتوفي السيناريست الراحل فيصل ندا، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 81 عاما، وفقا لما أعلنه الحساب الشخصي للأخير بموقع «فيس بوك».

وكانت الفنانة نبيلة عبيد قد أعربت عن خالص حزنها لرحيل فيصل ندا، مؤكدة لـ«الوطن» أننا افتقدنا كاتبا كبيرا، ورحيله خسارة فادحة للفن المصري والعربي.

وخاض فيصل ندا أولى تجاربه في الدراما التليفزيونية بمسلسل «هارب من الأيام»، فيما كانت له العديد من المسرحيات، أبرزها «من أجل حفنة نساء، والمتزوجون»، كما كتب العديد من الأفلام السينمائية على مدار مشواره.

ثم قدم «ندا» عددا من أبرز المسرحيات، ومنها «المتزوجون، ومن أجل حفنة نساء، إن كبر ابنك، المدرسين والدروس الخصوصية، صفقة بمليون دولار» وغيرها، كما كانت له العديد من التجارب السينمائية التي طرحت قضايا مجتمعية، وأبرزها «قضية سميحة بدران، دسوقي أفندي في المصيف، جحيم امرأة، بنات في ورطة، بلاغ كاذب، الجبلاوي» وغيرها من الأفلام التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضها.