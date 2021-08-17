أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 في بورسعيد

حصدت محافظة بورسعيد المركز الرابع مكرر بين أوائل الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، حيث حصل الطالب أحمد محمد إبراهيم مصطفى، من مدرسة الراعي الصالح الثانوية الخاصة ببورفؤا، على المركز الرابع مكرر وفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم اليوم.

وكيل الوزارة يهنىء الطالب «أحمد» بتفوقه

وهنأ الدكتور نبوي باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد الطالب أحمد محمد إبراهيم مصطفى حواتر، من مدرسة الراعي الصالح الثانوية الخاصة، بعد حصده المركز الرابع مكرر، كما هنأ الطلاب الناجحين، الذين حققوا أمنيات أولياء أمورهم، وتمني من أبنائه الأوائل أن يواصلوا تفوقهم وتميزهم في حياتهم القادمة، ولا يتوقفوا أبدأ عن طلب العلم.

«الوطن» تقدم لقراءها خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط

وتقدم «الوطن»، خدمة للطلاب وأولياء الأمور للحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط عبر موقع «الوطن»، وذلك بعد أن اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تكون النتيجة متاحة لجميع الطلاب، وتقدم «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، مجانًا وحصريًا قبل أي مكان آخر، عبر موقعها الإلكتروني.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المنتظمين في لجان محافظة بورسعيد يبلغ ٥٠٤٨ طالب وطالبة، وعدد طلاب المنازل يبلغ 47، وأنه يوجد 4 طلاب مكفوفين فى لجنة واحدة وينقسم طلاب الثانوية العامة إلي 2731 طالب وطالبة بشعبتى علمي علوم، وعلمي رياضة ، و ٢٣١٧ طالب وطالبة بالقسم الأدبي، وأدوا الامتحانات في لجنه سير امتحانية منها 19 لجنه امتحانية للطلبة المنتظمين والمنازل بالإضافة لجنة المكفوفين.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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