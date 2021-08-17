شوقي عن نتيجة الثانوية العامة 2021: محدش يقارنها بالأرقام القديمة

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام الإحصاء التكراري للثانوية العامة، قائلا إنّ المجموع الكلي يبلغ 410 درجات، وعدد كبير من الطلاب حصلوا على 275 درجة على مستوى الدفعة في الشعبتين العلمية والأدبية.

وأضاف «شوقي» خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، أنّ نسبة النجاح 74%، لكن حدث تغير كبير في الشكل الخاص بتوزيع الدرجات: «مش عاوزين أي حد وهو بيشوف نتيجته يفتكر الأرقام القديمة، لأننا مش بنقارن بيها دلوقتي».

وتابع شوقي، أنّ «عدد المقاعد في الجامعات المتاحة للطلاب أكبر من العام الماضي، وتوزيع الدرجات العالية أقل بكثير مما مضى، وأصبح لدينا الجرس المقلوب، وهو نظام معمول به في أي تقييم معياري في العالم».