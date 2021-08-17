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عاجل.. وزير التعليم: المدارس الحكومية بالمحافظات أنجبت طلابا متفوقين

كتب:

نرمين عفيفي
01:56 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
أوائل الثانوية العامة

أوائل الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ أوائل الجمهورية من محافظات مختلفة وليس فقط القاهرة والجيزة، واصفًا إياهم بـ«شباب ذو مستقبل باهر»، مشيرًا إلى أنَّ المركز الرابع في الشعبة الأدبية للأوائل مكرر بشكل كبير بين عدد من الطلاب.

وأضاف وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، أنَّ المدارس الحكومية بالمحافظات أنجبت طلابًا متفوقين للغاية، معلنًا إلى نتيجة أوئل طلاب الدمج، حيث احتلت الطالبة أسماء محمد عبدالسلام سليمان من الدقهلية الصدارة، حصلت على 408 درجات.

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