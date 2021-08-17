أوائل الثانوية العامة علمي رياضة 2021.. «الوطن» تنشر القائمة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الآن أسماء أوائل الثانوية العامة 2021، وتستعرض الوطن أسماء الطلاب الأوائل في الشعبة العلمية - رياضة، وفقا لما جاء في مؤتمر وزارة التربية والتعليم.

أسماء الطلاب أوائل الشعبة العلمية - رياضة

عهد مصطفى السيد محمد الشرقاوي من محافظة الغربية بمدرسة مختار كامل الثانوية بنات مجموع 404

أحمد أسامة على محمد السيد من محافظة القاهرة بمدرسة التوفيقية بنين مجموع 403

محمد أيمن محمد كمال السنطاوي من محافظة الغربية بمدرسة الرائد محمد إبراهيم حسن الخولي ثانوية بنين بمجموع 403

عبدالرحيم عبدالعظيم عبدالعزيز عبداالعال من محافظة الشرقية بمدرسة الصوفية ثانوية بنين مجموع 401

عمر أحمد عبدالرازق التهامي أحمد من محافظة القليوبية بمدرسة عمار بن ياسر الثانوية بنين مجموع 401

محمد هاني أحمد محمد، من محافظة أسوان بمدرسة السلام أكاديمي الثانوية خاص لغات مجموع 401

أحمد حسام محمد عطية فرج من محافظة كفر الشيخ بمدرسة فوه الثانوية للبنين بمجموع 400

أحمد حسين علي أحمد مدرسة حلوان الثانوية بنين بمجموع 400

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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