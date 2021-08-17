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وزير التعليم: نظام تقييم الثانوية العامة الجديد عادل ونزيه

كتب:

محمد عزالدين
01:54 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ نظام التقييم الجديد نجح في فرز مستويات أداء الطلاب بطريقة دقيقة وعلمية تسمح للتعليم العالم بالاختيار الأدق لمقاعد الكليات، بناء على تقييم عادل ونزيه للغاية وفرز مستويات الأداء.

وأضاف «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 وأسماء الأوائل، اليوم، أنَّه جرى حل مشكلة كانت تؤرق الكثير من الطلاب الذين اختاروا العام الماضي تقسيم بعض المواد، حيث كانوا يمتحنون موادًا غير المواد التي امتحنوا فيها هذا العام، «بنوعدهم إنَّ ده لن يؤثر على فرص الآخرين في المقاعد الجامعية وحظوظ طلاب التقسيم في المقاعد، فيه حل لهذا وهيتولاه مكتب التنسيق والتعليم العالي».

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