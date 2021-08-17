يبحث العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور، عن نتيجة الثانوية العامة 2021، التي تم اعتمادها رسميا خلال مؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المنعقد، حاليًا، في ديوان عام وزارة التربية والتعليم؛ لذا توضح «الوطن» كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط الدور الأول.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط الدور الأول

ويتمكن طلاب الصف الثالث الثانوي أو أولياء أمورهم من الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، من خلال موقع الوطن الإلكتروني، عبر رابط نتيجة الثانوية العامة، وبعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات المطوبة، التي تنقسم إلى رقم جلوس الطالب، واسم الطالب رباعيا، مع تحديد كل من المحافظة والشعبة، وأخيرًا يقوم الطالب بكتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

وزير التعليم يُعلن أسماء أوائل الثانوية العامة 2021

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي، أسماء طلاب الثانوية العامة الأوائل في الشعبتين العلمية والأدبية، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد انتهاء المؤتمر الصحفي.

وزيرا التعليم والتعليم العالي يحضران المؤتمر الصحفي

وحضر مؤتمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم عن تكشف نسبة النجاح في الثانوية العامة

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة 2021، 74%، كما أنه سيخوض امتحانات الدور الثاني 153.396 طالب وطالبة بداية من 4 سبتمبر المقبل.