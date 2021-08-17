بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة في الشعبة الأدبية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة، حيث استعرض الوزير أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بشعبهم المختلفة، وتستعرض «الوطن» القائمة الكاملة لأسماء الطلاب الأوائل في الشعبة الأدبية وإجمالي درجاتهم ومدراسهم، والتي بيّنت تفوق الطالبات على الطلبة، حيث بلغ عدد الطالبات المتفوقات 9، مقابل 2 من الذكور.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2021

1) فريدة مؤمن إبراهيم، الحاصلة على المركز الأول، مدرسة سان جان أنتيد لغات فرنسي من محافظة الإسكندرية بمجموع 388 درجة.

2) جنى وائل محمد العليمي، الحاصلة على المركز الثاني ، مدرسة رويال هاوس الخاصة لغات بنات بمحافظة الجيزة بمجموع 387 درجة.

3) سارة علاء محمد عبدالحليم، الحاصلة على المركز الثالث، مدرسة الزهور الثانوية بنات من محافظة الإسماعيلية بمجموع 386 درجة.

4) آلاء علي علي محمود، الحاصلة على المركز الرابع، بمدرسة الحرية بنات ثانوي من محافظة القاهرة بمجموع 385 درجة.

5) ديليسيا أنيس رزق الله أنيس يوسف، الحاصلة على المركز الرابع مكرر، مدرسة القلب المقدس من محافظة القاهرة بمجموع 385 درجة.

6) ليديا أمير سليمان عطا الله سليمان، الحاصلة على المركز الرابع مكرر، مدرسة جيرار الثانوية بنات لغات من محافظة الإسكندرية بمجموع 385 درجة.

7) رنا حسين محمود حسين، الحاصلة على المركز الخامس، مدرسة مصر الخاصة لغات من محافظة الجيزة بمجموع 384 درجة.

8) شاول عيسى بسطا جبرائيل، الحاصل على المركز الخامس مكرر، مدرسة دي لاسال فرير من محافظة القاهرة بمجموع 384 درجة.

9) محمود محمد حسن حسن الطنملي، الحاصل على المركز الخامس مكرر مدرسة المبتديان الثانوية الرسمية لغات من محافظة القاهرة بمجموع 384 درجة.

10) تسنيم محمد فتحي غريب شرف الدين، الحاصلة على المركز الخامس مكرر، مدرسة السيد محمد كريم القومية الثانوية بنات لغات من محافظة الإسكندرية بمجموع 383 درجة.

11) ريهام محمود مصطفى المتولي مصطفى، الحاصلة على المركز الخامس مكرر، مدرسة نور المعارف من محافظة دمياط بمجموع 383.