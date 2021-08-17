عاجل.. وزير التعليم: الحاصلون على 85% ستكون لهم فرصة في كلية الهندسة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن من حصلوا على مجموع بنسبة أكثر من 90% في شعبة العلمي «علوم ورياضة» يبلغ عددهم نحو 16 ألف طالب، وسيجري استيعاب معظم رغباتهم في الالتحاق بكليات القمة، وسيجري النزول لأقل من 90% إذا توفرت مقاعد لهم بالكليات.

وأضاف وزير التعليم، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، أن عدد من حصلوا على أكثر من 90% في شعبة علمي رياضة نحو 3000 طالب، ومقاعد الهندسة أكبر من هذا الرقم، ولذلك ستكون هناك فرص للحاصلين على أكثر من 85% للالتحاق بكلية الهندسة.