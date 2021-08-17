وزير التعليم: ماريانا منير صدقي الأولى على الثانوية العامة «مكفوفين»

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اسم الأولى على المكفوفين بالثانوية العامة، وهي ماريانا منير صدقي حمدي، الطالبة بمدرسة النور والأمل في النزهة بنات، بمجموع 397.5.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، أنّ الأوائل على مدارس المتفوقين، هم «الأول» فتحي أشرف فتحي علي، من الإسماعيلية، بمجموع 665 درجة، و«الثانية» شهد حسن عبدالحافظ، من الإسكندرية، بمجموع 658.