نتيجة الثانوية العامة الآن.. رابط الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021، وأصبحت متاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، والتطبيق الخاص بـ نتيجة الثانوية العامة 2021 على التابلت الخاص بطلاب الثانوية العامة، وذلك بعد انتهاء المؤتمر الذي أعلن فيه الوزير ظهور نتيجة الثانوية وأسماء الأوائل على الجمهورية.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لجريدة «الوطن» خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 تيسيرا على طلاب الثانوية العامة، والتي يمكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس الآن من خلال الرابط الخاص بالنتيجة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس الآن، عبر بوابة «الوطن»، كالتالي:

احصل على نتيجة الثانوية العامة الآن

- وفرت البوابة الإلكترونية لجريدة «الوطن» خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 لطلاب الثانوية، جرى تحميلها على الموقع ويمكن الحصول عليها من هنا.

- وبالدخول للصفحة الخاصة بالنتيجة، يدخل الطالب عدد من البيانات الخاصة به للحصول على نتيجة الثانوية العامة مثل الاسم الرباعي الخاص بالطالب.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.

- اختيار الشعبة التي درس بها الطالب، سواء كانت أدبية أو علمية.

- يختار الطالب المحافظة التابع لها، والإدارة التعليمية التابع لها.

- إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب نتيجة الثانوية العامة المطلوبة.

- بعد الانتهاء من إدخال البيانات الخاصة بالطالب، يتم الضغط على زر «تسجيل»، حتى يستطيع الطالب الحصول على النتيجة الخاصة به.

يذكر أنّ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021، والتي أصبحت متاحة الآن عبر موقع الوزارة وموقع «الوطن»، في مؤتمر صحفي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، كما أعلن من خلاله أسماء أوائل الثانوية العامة.