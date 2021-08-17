وزير التعليم: لن أكرم الاوائل في أوضة مغلقة.. سنكرمهم جميعا بشكل جديد

عبّر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رغبته في تهنئة الأوائل هذا العام بشكل جديد، قائلًا «زمان كنا بنكلم الأوائل بالتليفون، ولكن المرة دي قررنا منعملش ده في أوضة مغلقة، وقررنا نكرمهم كلنا».

وأضاف وزير التعليم، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، أنَّ أوائل الثانوية العامة هذا العام بلغ عددهم 47 طالبًا.