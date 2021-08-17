«خديجة» فيومية وحيدة بين أوائل الثانوية العامة 2021.. الثالث مكرر

حصدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مركزا وحيدا بين أوائل الثانوية العامة 2021، والتي أعلنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم اليوم، وذلك في قسميها العلمي والأدبي، عبر بث مبُاشر على صفحة وزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، حيث حصلت الطالبة خديجة حماد شعبان عبدالجواد، على المركز الثالث مكرر القسم الأدبي، لتكون الفيومية الوحيدة التي تسطر اسمها بين الأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2021.

«خديجة» تحصد المركز الثالث مكرر أدبي في أوائل الثانوية العامة

وحصلت الطالبة خديجة حماد شعبان عبدالجواد، الطالبة بمدرسة جردو الثانوية بنات، وابنة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، على المركز الثالث مكرر في القسم الأدبي على مستوى الجمهورية، بمجموع 402 درجات.

وكيل تعليم الفيوم يهنئ الثالثة مكرر على الثانوية العامة

في سياق متصل، هنأ الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الطالبة خديجة حماد، لتفوقها ورفعها اسم محافظة الفيوم عالياً، كما هنأ جميع الطلاب الناجحين، خصوصاً المتفوقين الذين حققوا أمنيات أولياء أمورهم، كما تمنى من الطلاب الأوائل مواصلة تفوقهم وتميزهم في حياتهم القادمة، ولا يتوقفوا أبدأ عن طلب العلم لأن به نبني وطننا.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط

والآن، يُمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط عبر رابط جريدة «الوطن»، من هنـــــــــــــا عقب اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفيما بعد تكون النتيجة متاحة لجميع الطلاب من أبناء الثانوية العامة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم رقم الجلوس

ويقدّم «الوطن»، نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، مجانًا وحصريًا قبل أي مكان آخر من هنــــــــــا، عبر موقعها الإلكتروني في ظل ما تقدمه لقراءها من خدمات.

تجدر الإشارة إلى أنّ إجمالي عدد الطلاب المنتظمين في لجان محافظة الفيوم بلغ 16 ألفا و168 طالبا وطالبة أمام 62 لجنة على مستوى المحافظة، تم توزيعهم 14 طالبا في كل لجنة فقط لتطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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