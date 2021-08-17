بالأسماء والمجموع.. أوائل الثانوية العامة على الجمهورية علمي علوم
فاطمة محمد الأولى على مستوى الجمهورية بمجموع درجات 404
كتب:
أسماء زايد
02:10 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
أوائل الثانوية العامة - علمى علوم
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021، مشيرا إلى أنّ نسبة النجاح 74%، معلنا أسماء أوائل طلاب الشعبة العلمية - علوم كالتالى :
أوائل الثانوية العامة شعبة علمى علوم
- حصلت فاطمة محمد عبد اللطيف الطنطاوى أحمد، الأولى على مستوى الجمهورية شعبة علمى علوم بمجموع درجات 404 ، بمدرسة بلقاس الثانوية بنات بمحافظة الدقهلية .
- ايمان سعيد يونس عبد الرحيم على، الحاصلة على المركز الثانى على مستوى شعبة علمى علوم بمجموع درجات 403 ، من مدرسة تقسيم الزهور الثانوية بنات بمحافظة الاسكندرية .
- ضحى رفاعى محمد على، الحاصلة على المركز الثانى مكرر شعبة علمى علوم بمجموع درجات 403 بمدرسة سوهاج الثانوية بنات بمحافظة سوهاج .
- عبد الرحمن خالد يوسف الزهرى، الحاصل على المركز الثانى مكرر شعبة علمى علوم بمجموع درجات 403 بمدرسة فصول الدعوة الاسلامية الثانوية بنين .
- مصطفى حسين محمد أحمد، الحاصل على المركز الثانى شعبة علمى علوم بمجموع درجات 403 ، بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين .
- أحمد طارق عبد الظاهر قرقور محمود، الحاصل على المركز الثالث شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402 ، بمدرسة كلية سان مارك الثانوية بنين لغات فرنسى .
- آية محمود على سليمان حمودة الحاصلة على المركز الثالث شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402 ، بمدرسة الشهيد هشام بركات بمحافظة كفر الشيخ .
- خديجة حماد شعبان عبد الجواد على المركز الثالث شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402 ، بمدرسة جردو الثانوية بنات بمحافظة الفيوم .
- رحمة عبد الوهاب صالح عبد الوهاب، الحاصلة على المركز الثالث شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402، بمدرسة منيا القمح الثانوية بنات بمحافظة الشرقية .
- سحر عبد اللطيف رضا عبد البر الحاصلة على المركز الثالث شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402، بمدرسة الشهيد محمد سيد أحمد شعبان البربرى الثانوية بنات .
- مايكل سمير صبحى توفيق، الحاصل على المركز الثالث شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402 ، بمدرسة السلام الثانوية الخاصة للغات بمحافظة الغربية .
- محمد أمين فيصل اللقوه ، الحاصل على المركز الثالث شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402، بمدرسة شبين الكوم الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات بمحافظة المنوفية .
- محمد مصطفى فخر الدين أحمد علم الدين ، الحاصل على المركز الثالث شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402 بمدرسة نرمين اسماعيل 3 بمحافظة القاهرة .
- ياسمين وليد محمد النجار ، الحاصلة على المركز الثالث شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402 ، من مدرسة محمد ربيع فلاح الثانوية بمحافظة الشرقية .