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بالأسماء والمجموع.. أوائل الثانوية العامة على الجمهورية علمي علوم

فاطمة محمد الأولى على مستوى الجمهورية بمجموع درجات 404

كتب:

أسماء زايد
02:10 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
أوائل الثانوية العامة - علمى علوم

أوائل الثانوية العامة - علمى علوم

 أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021،  مشيرا إلى أنّ نسبة النجاح 74%،  معلنا أسماء أوائل طلاب الشعبة العلمية - علوم كالتالى :

 أوائل الثانوية العامة شعبة علمى علوم

-  حصلت  فاطمة محمد عبد اللطيف الطنطاوى أحمد،  الأولى على مستوى الجمهورية شعبة علمى علوم بمجموع درجات 404 ،  بمدرسة بلقاس الثانوية بنات بمحافظة الدقهلية .

- ايمان سعيد يونس عبد الرحيم على،   الحاصلة على المركز الثانى على مستوى  شعبة علمى علوم بمجموع درجات  403 ، من مدرسة  تقسيم الزهور  الثانوية بنات  بمحافظة الاسكندرية .

-  ضحى رفاعى محمد على، الحاصلة على المركز  الثانى مكرر شعبة علمى علوم بمجموع درجات  403  بمدرسة سوهاج الثانوية بنات  بمحافظة سوهاج .

- عبد الرحمن خالد يوسف الزهرى، الحاصل على المركز  الثانى مكرر  شعبة علمى علوم بمجموع درجات 403  بمدرسة فصول الدعوة  الاسلامية الثانوية  بنين .

-  مصطفى حسين محمد أحمد، الحاصل على المركز الثانى شعبة علمى علوم بمجموع درجات 403 ، بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين .

- أحمد طارق عبد الظاهر قرقور محمود، الحاصل على  المركز الثالث  شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402 ، بمدرسة كلية سان مارك الثانوية بنين لغات فرنسى .

- آية محمود على سليمان حمودة  الحاصلة على  المركز الثالث  شعبة علمى علوم بمجموع درجات  402 ، بمدرسة الشهيد هشام بركات  بمحافظة كفر الشيخ .

- خديجة حماد شعبان عبد الجواد على  المركز الثالث  شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402 ،  بمدرسة جردو الثانوية بنات  بمحافظة الفيوم .

- رحمة عبد الوهاب  صالح عبد الوهاب، الحاصلة  على  المركز الثالث  شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402، بمدرسة منيا القمح الثانوية بنات بمحافظة الشرقية .

-  سحر عبد اللطيف رضا عبد البر الحاصلة  على  المركز الثالث  شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402، بمدرسة الشهيد محمد سيد أحمد شعبان البربرى الثانوية بنات .

- مايكل سمير  صبحى توفيق، الحاصل على  المركز الثالث  شعبة علمى علوم بمجموع درجات  402 ، بمدرسة السلام الثانوية الخاصة للغات  بمحافظة الغربية .

- محمد أمين فيصل اللقوه ، الحاصل على  المركز الثالث  شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402، بمدرسة شبين الكوم الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات  بمحافظة المنوفية .

- محمد مصطفى فخر الدين أحمد علم الدين ،  الحاصل على  المركز الثالث  شعبة علمى علوم بمجموع درجات  402 بمدرسة نرمين اسماعيل 3 بمحافظة القاهرة .

- ياسمين وليد محمد النجار ، الحاصلة على  المركز الثالث  شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402 ، من مدرسة محمد ربيع فلاح الثانوية بمحافظة الشرقية .

 

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