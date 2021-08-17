بـ«سعر لادا».. أرخص السيارات الكهربائية في شرق روسيا

تعد السيارات الكهربائية من أغلى السيارات التى تعمل بمحركات احتراق داخلى تقليدي، لكن فى أقصى شرق روسيا تختلف تلك المعايير بشكل كبير، حيث أنه بأقل الأسعار يمكن شراء سيارة كهربائية مستعملة.

وأفاد ديمترى أوناجاييف، أول مشترى للسيارة الكهربائية فى مدينة، خاباروفسك، الواقعة فى أقصى شمال روسيا لـ«مجلة Automotive News»، فى أوروبا بأنه منذ 5 سنوات لم يكن هناك سيارة كهربائية واحدة موجودة فى المدينة، وكنت أول شخص يشترى سيارة كهربائية، ووقتها استغرب الكثيرين وانتقدوا قرار شرائى لها، والأن أصبحت المدينة مليئة بالسيارات التى تعمل بالبطاريات.

وأضاف: أنه تم بيع أكثر من خمس السيارات الكهربائية التى تم استيرادها إلى روسيا فى هذه المدينة التى تقع فى أقصى شمال روسيا «خاباروفسك»، والأن يوجد فى كل منعطف سيارات كهربائية، وأصبحت أسلاك الشواحن تخرج من كل شرفة فى المنازل.

وذكرت شركة Vygon Consulting، أن سبب انتشار السيارات الكهربائية فى هذه المدينة التى لا يتعدى سكانها 4% من سكان روسيا، رخص أسعار الكهرباء بشكل كبير مقارنة بالبنزين، والسبب الثانى والرئيسى هو أن السيارات الكهربائية المستعملة تستطيع شراؤها بمبلغ أقل من شرائك لسيارة «لادا جرانتا»، محلية الصنع والتى يطلق عليها «سيارة الناس».

وأضافت الشركة: أن متوسط المدخرات من نيسان ليف الكهربائية فى شرق روسيا يبلغ من حوالى 40 ألف إلى 50 ألف روبل سنويا، أى تعادل بأسعار الصرف الحالية، «من 545 إلى 682 دولار»، مقارنة بتكلفة قيادة لادا جرانتا.

وتابعت: «أن أسعار السيارات الكهربائية خلال الأعوام القادمة ستنخفض بشكل أكبر من الأن فى جميع بلدان العالم»، وبحسب بلومبرج: فإن البطاريات الكهربائية انخفضت أسعارها بشكل كبير وملحوظ من عام 2010 وحتى 2020، حيث كان سعر الكيلو واط \ساعة بـ1191 دولار فى عام 2010، أما فى عام 2020 وصل إلى 137 دولار فقط، ومع الوقت سينخفض حتى يصل إلى 50 دولاراً.