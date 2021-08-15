أمريكا تسجل رقما قياسيا في مبيعات السيارات الكهربائية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية رقما قياسيا جديداً في مبيعات السيارات خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث أعلنت Experian عن بيانات المبيعات، وقالت إن مبيعات السيارات الكهربائية خلال النصف الأول من العام حالى ارتفعت بأكثر من النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لبيانات Exprian، فمبيعات السيارات الكهربائية شكلت 2.5% من مبيعات السيارات الإجمالية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الأول من العام الحالي 2021.

خلال الـ6 أشهر الأولى من العام، تم بيع أكثر من 200 ألف سيارة كهربائية، وتحديدا 214 ألفا و111 سيارة كهربائية جديدة، مقارنة بـ98 ألفا و351 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

في الأسبوع الماضي، حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن هدفاً جديداً لتقليل الانبعاثات الكربونية، وهو جعل نصف أسطول سيارات الولايات المتحدة الأمريكية كهربائيا بالكامل بحلول عام 2030.

يريد بايدن جعل مبيعات السيارات الكهربائية 50% من إجمالي المبيعات السنوية بحلول عام 2030، ولكن قد يبدو هذا الحلم بعيد، لأن مبيعات السيارات الكهربائية السنوية كانت لا تتعدى الـ2%.

وبعد الإعلان عن تقرير المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي، الذي يكشف عن ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، أصبح التنبؤ أسهل بكثير من الوقت الماضي.

بحسب التقرير، فإن مبيعات السيارات الكهربائية تستمر في الصعود بسبب المنافسة الحالية بين الشركات التي تطرح سيارات كهربائية في السوق الأمريكية وتطورها.

وفي السنوات القليلة المقبلة سوف تزداد المنافسة بطرح العديد من السيارات الكهربائية الجديدة فى السوق الأمريكية، وهذا قد يساعد بشكل كبير في ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، وبالتالي قد تساعد فى تحقيق هدف بايدن المتمثل فى كهربة نصف أسطول سيارات الولايات المتحدة.

وان لم يتحقق الهدف في جعل 50% من سيارات الولايات المتحدة الأمريكية كهربائية، ستكون النسبة على الأقل 30% من إجمالي المبيعات السنوية للسيارات في الولايات المتحدة الأمريكية.