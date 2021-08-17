تعرف على التفاصيل الكاملة لنتيجة الثانوية العامة 2021

انتهى المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل، والذي كشف من خلاله عن التفاصيل الكاملة لنتيجة الثانوية العامة 2021، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد الطالب أو ولي الأمر معرفته حول نتيجة الثانوية العامة 2021.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على بوابة الوطن

وتوفر «الوطن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الموقع الإلكتروني، حيث سوف تظهر النتيجة بعد الساعة 2:30 ظهرا، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور التعرف على النتيجة عن طريق الدخول عبر الرابط ثم تسجيل جميع البيانات المطلوبة للطالب.

وزير التربية والتعليم يُعلن أسماء أوائل الثانوية العامة 2021

كما استعرض شوقي، جميع أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث تصدر قائمة الطلاب الأوائل 47 طالبًا في القائمة، كما هنأهم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تمنى لهم التوفيق خلال المرحلة الجامعية.

وأوضح التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بدأت بالفعل أن تسير على الطريق الصحيح في تطوير شكل امتحانات الثانوية العامة.

التفاصيل الكاملة لنتيجة الثانوية العامة 2021.. نسب النجاح في الشعبتين

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2021 لطلاب الشعبة العلمية 76%، أما نسبة النجاح لطلاب الشعبة الأدبية هي 70%، مضيفا أن النسبة العامة للنجاح لجميع الطلاب هي 74%.

وزير التعليم العالي يكشف المؤشرات الأولية للتنسيق

وحضر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المؤتمر الصحفي الخاص بنتيجة الثانوية العامة 2021، حيث كشف من خلاله عن المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى تفاصيل المرحلة الأولى من التنسيق.