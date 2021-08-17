بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 الدور الأول

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة «الوطن» بعد اعتمادها رسميًا من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في أثناء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التعليم بعد قليل.

ويحضر مؤتمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذي سيتمّ عقده بعد قليل، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وسوف يتمّ خلال المؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، وإعلان أسماء الطلاب الأوائل، مع الكشف عن المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات الحكومية.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 الدور الأول

يُمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة من خلال الدخول على رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 على بوابة «الوطن»، وتسجيل مختلف البيانات المطلوبة حول الطالب، أمثال رقم الجلوس، واسم الطالب رباعيًا، واختيار كل من المحافظة والشعبة، مع كتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

وزير التربية والتعليم يصل إلى ديوان عام الوزارة

ومنذ قليل، وصل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار الاستعداد للمؤتمر الصحفي الذي سيتمّ خلاله اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021.

ومن المنتظر أن يعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في أثناء المؤتمر الصحفي، كل المؤشرات الأولية المتعلقة بالتنسيق من أجل طمأنة كل الطلاب على نتيجة التنسيق للعام الدراسي الحالي، وذلك في إطار انخفاض مجاميع نتيجة الثانوية العامة 2021.

ومن المقرر أيضًا أنَّ يتمّ الكشف عن طريقة التعامل من خلال مكتب تنسيق القبول في الجامعات في ظل هذه المستجدات في المجاميع، كما سوف يجري الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتصالًا هاتفيًا بأوائل الثانوية العامة 2021، من أجل تهنئتهم بتفوقهم الدراسي لهذا العام الحالي، بعد حصول هؤلاء الطلاب على أعلى الدرجات، وذلك قبل بداية المؤتمر الصحفي.