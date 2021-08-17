مؤتمر مطروح الطبي يختتم فعالياته بمقترح إنشاء مركز لأمراض القلب

اختتم المؤتمر الطبى العلمى الخاص بأمراض الصدر Pulmo matrouh فعالياته، اليوم، في محافظة مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبرئاسة الدكتور محمد حلمي زيدان، أستاذ الأمراض الصدرية، وبمشاركة مديرية الصحة في مطروح ولفيف من الأطباء.

وقال الدكتور ياسر همام نائب رئيس المؤتمر إن التوصيات أكدت أهمية العمل المستمر لتطوير القطاع الطبي بمطروح ورفع كفاءة الأطقم الطبية، مع ربط الأقسام الطبيه المختلفة في المستشفيات بنظيراتها بالجامعات من خلال الفيديو كونفرانس، واستقدام مزيد من أحدث الأجهزة الطبية لمستشفيات مطروح.

مقترح بإنشاء مركز قلب وصدر مطروح على غرار مركز مجدى يعقوب

وأكد نائب رئيس المؤتمر أهمية مقترح إنشاء مركز قلب وصدر مطروح علي غرار مركز الدكتور مجدي يعقوب بأسوان لعلاج أمراض القلب والصدر، مجهز بأحدث الأجهزة الطبية كالمناظير الرئوية وأجهزة التنفس الصناعي وقياس وظائف التنفس، وأبحاث النوم تحت إشراف طبي من أساتذة الصدر بجامعات مصر المختلفة، بالإضافة إلى الحاجة لإستحداث وحدة لعلاج أمراض الدم بالمستشفي العام لتصبح نواه لعلاج أبناء مطروح وخاصة واحة سيوه، وتسليط الضوء علي مركز العزيمة لعلاج الإدمان الذي تشرف عليه وزارة التضامن الإجتماعي.

مؤتمر مطروح الطبى يوصى بزيادة المقابل المادى لجذب الأطباء

وأوصى مؤتمر مطروح الطبى بجذب الأطباء لمطروح مع زيادة المقابل المادي وتوفير مجمع سكني للإقامة لضمان الاستقرار وعدم السفر، فضلا عن أهمية دعم السياحة العلاجية من خلال تنشيط الفنادق والقرى السياحية صيفاً بمطروح وشتاءً بواحة سيوة.

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات والندوات العلمية والطبية، والخروج بتوصيات تهدف إلى الإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجانب نشرالتوعية خاصة مع إنتشار جائحة كورونا وأهمية مشاركة الجميع في جهود مواجهتها، والدفع بقافلة طبية مجانية لجميع التخصصات من خلال الاطباء المشاركين بالمؤتمر لتقديم خدمات طبية وعلاجية وأدوية مجانية لخدمة أهالى مطروح مع الاعلان عنها.