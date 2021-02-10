وكيل صحة مطروح: تراجع معدلات الإصابة بكورونا بنسبة 70%

أعلن الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح، تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 70% على مستوى محافظة مطروح.

وأضاف البلتاجى في تصريح لـ «الوطن»، اليوم، أن تراجع الإصابات بكورونا سببه ارتفاع الوعى لدى أهالى مطروح فى المراكز الثمانية، وحملة التوعية التى تتبناها الحكومة من خلال عدة وزارات وأفرعها على أرض المحافظة ونشاطها المكثف، إلى جانب التزام المواطنين بارتداء الكمامات وتنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا، ودعم وزارة الصحة المستمر لجميع مستشفيات العزل ومستشفيات الفرز والإحالة المنتشرين فى المحافظة من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا.

واشار إلى المتابعة المستمرة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لجميع المستشفيات وزيارته للمستشفيات خاصة مستشفيات العزل مثل مستشفى الصدر بمطروح والتى يجرى بها أعمال التطعيم بلقاح كورونا لجميع العاملين فى المستشفى، بداية من الأطقم الطبية وأطقم التمريض والفنيين وفنييّ التحاليل والأشعة والعمال والإداريين بالمستشفى وذلك بعد الإنتهاء من تطعيم العاملين فى مستشفى عزل النجيلة، كأول مستشفى للحجر الصحى تخصهها وزارة الصحة فى مصر لإستقبال مصابى كورونا.

وأشار إلى أن أعمال التطعيم حاليا تسير طبقا للخطة التى وضعتها مديرية الصحة بالإشتراك مع الوزراة، والتى بدأت بتطعيم العاملين فى مستشفى عزل النجيلة ومستشفى الصدر بمطروح وسيتم التطعيم خلال الأيام المقبلة للعاملين فى مستشفى الحميات بمطروح، يعقبها المستشفيات المركزية كمستشفى مطروح العام ومستشفى الحمام ومستشفى الضبعة ومستشفى العلمين ومستشفى سيوة والمراكز الطبية والوحدات الصحية، كما سيتم تطعيم المواطنين بعدها طبقا للأولويات فى ظل المعايير التى وضعتها وزارة الصحة الأكثر إحتياجا من كبار السن وغيرهم ويأتى بعدها الأقل إحتياجا، ليشمل التطعيم فى النهاية مختلف شرائح المواطنين، على مستوى مطروح.