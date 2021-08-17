«التعليم العالي»: 118280 طالبا بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2021، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت، وذلك للطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة «الدور الأول»، لهذا العام 2021، والذين تم إعلان نتائجهم يوم الثلاثاء الموافق 17/8/202، وقررت الوزارة فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارا من يوم السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021 وذلك وفقا للحد الأدنى التالي:

• الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2021:-

- الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.41% فأكثر، بإجمالي طلاب 22954

- الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر، أي بنسبة 80.00% فأكثر، بإجمالي عدد طلاب 16293

- الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 65.73% فأكثر، بإجمالي عدد طلاب 79033

الإجمالي: 118280

وأوضحت الوزارة أنه تم إنشاء عدد من الكليات جديدة يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام 2021، بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

نظام التنسيق الالكتروني

• القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت «التنسيق الالكتروني» خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي رابط

• سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كل الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

• سيتم تقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.