بدء تنسيق الجامعات الخاصة عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى لـ«الحكومية»

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد حلمي الغر، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية حول نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية.

وأكد التقرير على أن نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية هو نظام إلكتروني بالكامل موحد على كل كليات الجامعات الخاصة، ويقوم على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة، ويمنع التلاعب، ولا يسمح بأي تدخل في نظم اختيار الطلاب.

وأشار التقرير إلى أن هذا النظام يطبق على حملة الشهادات المصرية «الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية»، حيث يتم تنسيق حاملي هذه الشهادات من خلال مكتب القبول الإلكتروني الموحد مباشرة، ويتم قبول الطلاب بالكليات المختلفة، وفقًا لمجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم.

وأوضح التقرير مشاركة كل الجامعات الخاصة والأهلية في نظام القبول الإلكتروني الموحد، وتشمل القائمة 30 جامعة، منها 26 جامعة خاصة: «مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية فى مصر، البريطانية في مصر، سيناء (القنطرة)، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكتروني، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام» و4 جامعات أهلية «العلمين، الجلالة، الملك سلمان، المنصورة الجديدة».

ويستطيع الطالب التعرف على التخصصات المختلفة للجامعات الخاصة والأهلية من خلال الدخول على مواقع هذه الجامعات، والتي توضح التخصصات الموجودة بالجامعة، والأعداد المقررة لها، والرسوم الدراسية لكل كلية أو برنامج، وطريقة سدادها، ونظام التخفيضات اللائحية والمنح «إن وجد».

وأوضح التقرير أن هناك 4 مراحل للقبول، المرحلة الأولى تبدأ عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق للجامعات الحكومية، ويتقدم لها طلاب الشهادات المصرية «الثانوية العامة والفنية والأزهرية»، والمرحلة الثانية تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم لها.

أما المرحلة الثالثة، فتبدأ قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك على إجمالي الأماكن الشاغرة بكل الجامعات، والمرحلة الرابعة، يتم القبول عن طريق الجامعات مباشرة على أية أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

وفيما يخص خطوات التقديم لنظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية، أشار التقرير إلى أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للتنسيق للجامعات الحكومية يُسمح للطلاب الناجحين من حاملي الشهادات المصرية «الثانوية العامة، الفنية، الأزهرية» بالدخول على منصة القبول الإلكتروني بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية cpnu-admission.edu.eg ويقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة على مسؤوليته الخاصة.

وحينما تظهر للطالب استمارة قبول إلكترونية يُسمح له بتسجيل 25 رغبة، ويظل النظام مفتوحًا لمدة 3 أيام، يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات، وتظهر للطالب على بريده الإلكتروني استمارة قبول، محدد بها اسم الكلية التي تم توزيعه عليها، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.

ويتم القبول بالجامعات الأهلية «الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة»، وفقًا للمجموع المكافئ بعد اجتياز الطالب اختبارات القبول الموحدة لكل الجامعات الأهلية، ويتم احتساب المجموع المكافئ من خلال «مجموع الطالب + درجات اختبار القبول».