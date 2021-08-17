مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى: 88.4% لعلمي علوم و80% رياضة و65.7% أدبي

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ تنسيق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد يبدأ يوم السبت المقبل، الموافق 21 أغسطس، ووزير التربية والتعليم سيبدأ تسليم النتائج خلال الساعات المقبلة، وهو ما يتيح فتح الموقع الإلكتروني للتنسيق لمدة 5 أيام، وينتهي منتصف ليل الأربعاء الموافق 25 أغسطس.

وأضاف «عبدالغفار »، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 وأسماء الأوائل، اليوم، أنّ مؤشرات المرحلة الأولى لتنسيق مرحلة الأوئل لشعبة علوم الحد الأدنى لها 88.4%، وشعبة الرياضة 80% وأدبي 65.7%.