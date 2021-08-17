مصدر بـ«التعليم العالي»: انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2021 السبت المقبل

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ تنسيق المرحلة الأولى 2021 سينطلق مطلع الأسبوع المقبل، بحد أقصى يوم الإثنين، كما رجح أن يبدأ السبت المقبل حال وصول نتيجة الثانوية العامة 2021 من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تستمر المرحلة الواحدة لمدة 5 أيام، موضحة أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعلن نتيجة الثانوية العامة 2021، في المؤتمر الصحفي الذي يعقده بعد قليل بمقر الوزارة، بينما يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2021.

التعليم العالي: انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات مرتبط بشرائح المجموع

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الحدود الدنيا لتنسيق القبول بالكليات 2021 متوقف على شرائح المجاميع لنتائج الثانوية العامة 2021، وحال انخفاض شرائح نتائج المجاميع، تنخفض بالتالي الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

وتابعت المصادر، أنّ اللجنة العليا للتنسيق، ستجتمع بنهاية المرحلة الأولى للتنسيق، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتحديد الأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة، والحدود الدنيا للقبول بالكليات 2021.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة، استعدادها لتنسيق الجامعات 2021، من حيث التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مع التشديد على إلزام الجميع بارتداء الكمامة داخل الجامعة، وتنتهي بعد غد الخميس، التسجيل لاختبارات القدرات 2021، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، أنّ عدد الذين سجلوا لاختبارات القدرات تخطى 140 ألف طالب وطالبة حتى الآن، بمختلف التخصصات العلمية والكليات المقرر لها اختبارات القدرات 2021.