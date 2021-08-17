إياد نصار عن «ياما في الجراب يا حاوي»: نموذج للمسرح الملتزم

أعرب الفنان إياد نصار، عن سعادته البالغة لتعاونه مع الفنان يحيى الفخراني، في بطولة مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، أحدث إنتاجات «كايرو شو».

وقال إياد نصار، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق المسرحية، المُقام حالياً في مدينة الإسكندرية: «لما كلموني عشان اشتغل مع الفنان يحيى الفخراني في المسرح، افتكرت فورا كلمة قالها في أحد الحوارات التليفزيونية إن المسرح بيعلم الفنان الالتزام والتهذيب»، مؤكدا: «سعيد إني شغال مع فنان بهذه القيمة الفنية الكبيرة».

معلومات عن مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»

ووصف «نصار» مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، بقوله: «هنقدم مشروع خطوة حقيقية في مسرح ملتزم ومنضبط وجماهيري وممتع».

وأشاد بالجهود التي يبذلها المخرج مجدي الهواري، في كواليس المسرحية، قائلا: «كل يوم بشوف مجدي الهواري وقيادته للمشروع والحالة البصرية الموجودة بكون مذهول».