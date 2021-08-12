مصر لا تنسى أبنائها.. السيسي يكرم «فنان وضابط ومهندس ورياضية»

مصر لا تنسى أبنائها أبدًا، هذا ما أثبته الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أمر بتكريم عددا من رموز الدولة الراحلين في مختلف المجالات، بإطلاق أسمائهم على عدد من الكباري والمحاور في القاهرة، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الرموز التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، نستعرضها معكم كما يلي:

فريال أشرف

وجه الرئيس بإطلاق اسم البطلة الأولمبية المصرية، فريال عبدالعزيز، المعروفة إعلاميًا بـ«فريال أشرف» على الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري، على محور طه حسين بالتجمع الخامس في مدينة القاهرة الجديدة.

وبدأت فريال أشرف ممارسة لعبة الكارتيه عام 2012، وكان عمرها آنذاك 12 عاما، في مركز شباب الأندلس بالمرج، ونجحت عام 2019 في الحصول على ذهبية بطولة العالم في شيلي، وحصدت المركز الثاني في الاستعدادات للأولمبياد بالصين، ثم حققت أول ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو.

عمر سليمان

كما وجه الرئيس بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، على الكوبري الجديد بمحور جمال عبدالناصر، المؤدي إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، أعلى الطريق الدائري.

واللواء عمر محمود سليمان الفحام، ضابط مصري سابق، شغل منصب نائب رئيس الجمهورية، ورئيس المخابرات العامة، وهو من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

حسب الله الكفراوي

ووجه الرئيس بالتنفيذ الفوري للمحور الجديد باسم المهندس حسب الله الكفراوي، الذي يربط الطريق الدائري، جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي.

وحسب الله الكفراوي هو وزير الإسكان ونقيب المهندسين الأسبق، الذي ولد في 22 نوفمبر عام 1930، بمحافظة دمياط، وعين محافظا لها في نوفمبر عام 1976، وتولى منصب وزير الإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة، من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993، ورئيسا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1980، كما انتخب نقيبا للمهندسين عام 1991.

ويعتبر حسب الله الكفرواي هو أبوالمدن الجديدة؛ إذ أنشأ الجيل الأول من هذه المدن مثل «السادات، العاشر من رمضان، 15 مايو، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، مراقيا»، بالإضافة إلى بنك التعمير والإسكان لتمويل شراء المصريين للوحدات السكنية، وتوفي في 5 أغسطس الجاري، عن عمر يناهز 91 عاما.

سمير غانم

وكرم الرئيس الفنان الراحل سمير غانم، بإطلاق اسمه على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، المتقاطع أعلى الطريق الدائري.

وسمير يوسف غانم ولد في 15 يناير 1937 بمحافظة أسيوط، ودرس لسنوات في كلية الشرطة، ثم استقال منها والتحق بكلية الزراعة - جامعة الإسكندرية.

التقى سمير غام بجورج سيدهم والضيف أحمد، وكوّنوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي نالت شهرة واسعة، قبل أن تنهار بوفاة الأول.

قدم سمير غانم أكثر من 300 عمل فني بين السينما والمسرح والتلفزيون، ونال شهرة واسعة، وتوفي في 20 مايو 2021، عن عمر يناهز 84 عاما، متأثرًا باصابته بفيروس كورونا المستجد.