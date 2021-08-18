أخبار الطقس اليوم.. حار رطب على كافة الأنحاء

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها، توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس الجاري، وتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس حار رطب على شمال الصعيد وعلى القاهرة والوجه البحري، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما أنه من المتوقع أن يزيد ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن الدرجة المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات.

أخبار الطقس اليوم

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون هناك كثافة في الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 35 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة637 22

بورسعيد 32 26

دمياط 32 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 36 25

نخل 34 22

نويبع 36 29

طابا 35 25

كاترين 32 18

الطور 34 28

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 35 26

بني سويف 36 26

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 40 26

قنا 38 27

الأقصر 40 27

أسوان 42 28

إدفو 40 28

أبوسمبل 40 28

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29.