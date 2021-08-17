أخبار الطقس غدًا.. حار رطب على القاهرة الكبرى والعظمى تسجل 35 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أخبار الطقس غدا الأربعاء، وتوقعات الطقس، موضحة أنه يسود طقس شديدة الحرارة على الوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة، حار على الصعيد وجنوب سيناء، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، ما يعطي إحساسا بارتفاع درجات الحرارة في الشمس عن درجة حرارة الظل بقيمة من 3 لـ 5 درجات مئوية.

أخبار الطقس غدا الأربعاء

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تكون خفيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، وتكون موجودة على الطرق السريعة، والمؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، وتنشط حركة الرياح على عدد من المناطق والتي تشمل «القاهرة، جنوب البلاد، جنوب سيناء، السواحل الشمالية»، ما يساعد على التقليل من ارتفاع نسبة الرطوبة في وقت متأخر من الليل.

الظواهر الجوية

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فستكون حالة الطقس به معتدلة، ويصل ارتفاع الموج به إلى 1.75 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون حالة الطقس معتدلة تميل إلى الاضطراب، ويصل ارتفاع الموج فيه إلى 2.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 35 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة637 22

بورسعيد 32 26

دمياط 32 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 36 25

نخل 34 22

نويبع 36 29

طابا 35 25

كاترين 32 18

الطور 34 28

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 35 26

بني سويف 36 26

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 40 26

قنا 38 27

الأقصر 40 27

أسوان 42 28

إدفو 40 28

أبوسمبل 40 28

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29.