حالة الطقس اليوم 17-8-2021.. ارتفاع الرطوبة ونشاط للرياح

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية بيانا تفصيليا عن حالة الطقس اليوم، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تشهد البلاد ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، ما يزيد الإحساس في درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بنسب تتراوح بين 3 إلى 5 درجات.

حالة الطقس اليوم

وتشهد بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية انتشار الشبورة المائية الخفيفة التي تتكون في الصباح الباكر.

ومن بين توقعات خبراء الأرصاد، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بنسبة الرطوبة ليلًا.

وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته، أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 و 2.5 متر، وحركة الرياح به شمالية غربية، أما عن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 35 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 35 24

بورسعيد 32 27

دمياط 32 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 33 24

رأس سدر 36 25

نخل 34 29

نويبع 37 29

طابا 35 25

كاترين 34 19

الطور 34 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 36 29

الفيوم 35 26

بني سويف 36 26

المنيا 36 25

أسيوط 37 25

سوهاج 38 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 41 28

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 29.