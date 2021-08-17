أخبار الطقس اليوم.. حار رطب على غالبية الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية في بيان تفصيلي عن أخبار الطقس اليوم، عن توقعات الخبراء إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن الطقس سيكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تشهد البلاد وفق خبراء الأرصاد، ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، ما يزيد الإحساس في درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بنسب تتراوح بين 3 إلى 5 درجات.

أخبار الطقس اليوم

وتنتشر الشبورة المائية الخفيفة التي تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بنسبة الرطوبة ليلًا.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 35 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 35 24

بورسعيد 32 27

دمياط 32 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 33 24

رأس سدر 36 25

نخل 34 29

نويبع 37 29

طابا 35 25

كاترين 34 19

الطور 34 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 36 29

الفيوم 35 26

بني سويف 36 26

المنيا 36 25

أسيوط 37 25

سوهاج 38 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 41 28

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 29.