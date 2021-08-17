نتيجة الثانوية العامة.. الثالث مكرر علمي رياضة: «الدراسة أونلاين أفضل»

أعرب الطالب محمد هاني أحمد محمد، الثالث مكرر على الجمهورية بشعبة علمي رياضة بالثانوية العامة، بمحافظة أسوان عن سعادته، قائلا «كنت بسمع مؤتمر الوزير وبسمع النتائج مكانش فيه صورتي بس اكتشفت إنه ده أدبي، وبعد كدا ماما شافت صورتي في طلاب علمي رياضة، والناس أول ماعرفوا كانول بييجو هنا وقعدو يباركو لماما واتصالات من الأقارب والأصدقاء».

وأضاف الثالث مكرر على الجمهورية بشعبة علمي رياضة متحدثا لـ«الوطن» أن والده يعمل مهندسا بالسعودية ووالدته طبيبة، موضحا أن أغلب مذاكرته كانت أونلاين وعن طريق الزوم بسبب ظروف فيروس كورونا وضرورة التباعد الاجتماعي، خصوصا وأنه كان في السعودية هذه الفترة مع والده وكان لا يستطيع التواجد بمصر بسبب ظروف فيروس كورونا ومنع السفر والتنقل بين البلاد، «كل المذاكرة كانت أونلاين».

وعن رأيه في الدراسة عبر الإنترنت، أوضح الثالث مكرر على الجمهورية، أنه يرى الدراسة أونلاين لم تكن صعبة، «على العكس أنا شايف ده أريح من المدارس، في المدارس لما الواحد كان بينزل الصبح بدري ونص اليوم بيضيع وكنا بنيجي تعبانين ومش قادرين نذاكر ولسة بفكر أشوف أدخل أيه».

ووجه الثالث مكرر على الجمهورية رسالة لوالديه، قائلا: «إن شاء الله تدوم الفرحة عليكو وأفرحك بالكلية وأخواتي يطلعو أحسن مني، وعندي 3 أخوات واحدة رايحة 2 ثانوي وواحدة رايحة 2 ابتدائي وواحدة رايحة 3 ابتدائي وكل أسرتي سبب في نجاحي في الثانوية العامة وتفوقي».

وقالت والدة الثالث مكرر على الجمهورية، إنها كانت سعيدة للغاية فور سماعها بتفوق ابنها، «فضلت أزغرط من كتر الفرحة، ابني كان عامل اللي عليه وزيادة جدا».

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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