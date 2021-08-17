«القاهرة» تحصد 9 مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة 2021

حصدت محافظة القاهرة 9 مراكز بين قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 على مستوى الجمهورية في مختلف الشعب، 4 في الشعبة الأدبية، وطالب في علمي علوم، و3 طلاب في علمي رياضة، وطالبة في أوائل المكفوفين، على النحو التالي:

أوائل علمي علوم

ـ محمد مصطفي فخر الدين أحمد، مدرسة نرمين إسماعيل، حاصل على 402 درجة.

أوائل علمي رياضة

ـ أحمد أسامة علي محمد السيد مدرسة التوفيقية الثانوية بنين 403 درجات.

ـ أحمد حسن علي أحمد مدرسة حلوان الثانوية بنين حاصل على 400 درجة.

ـ بلال إبراهيم يونس إبراهيم مدرسة سعد زغلول الثانوية الرسمية المتميزة لغات حاصل على 400 درجة.

الشعبة الأدبي

ـ آلاء علي محمود القاهرة مدرسة الحرية الثانوية بنات 385 درجة.

ـ ديليسيا أنيس رزق الله أنيس يوسف مدرسة القلب المقدس 385 درجة.

ـ شاول عيسى بسطا جبرائيل مدرسة دى لاسال الفرير 384 درجة.

ـ محمود محمد حسن حسن الطنملى مدرسة المبتديان الثانوية الرسمية لغات 384 درجة.

أوائل المكفوفين

ـ مريانا منير صدقي حنا مدرسة النور والأمل النزهة بنات 397.5 درجة.

من جانبه، قدم محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير المديرية بالقاهرة، التهاني للطلاب الناجحين وأوائل الشهادة الثانوية العامة، قائلا: «مبروك لنجاحكم بعد مثابرة طويلة وتعب شاق، وبخاصة في ظل الظروف المختلفة هذا العام».

وأضاف في رسالة للطلاب: «نلتم ما تتمنوه بعد تعب الليالي فأنا حقا فخور بكم وتستحقوا ما وصلتم إليه؛ والله لا يضيع أجر من أحسن عملا»، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والتوفيق، ووجه رسالة شكر وتقدير لأولياء أمور الطلبة الذين قدموا لهم الدعم الكامل ووقفوا خطوة بخطوة بجانب أبنائهم كما توجه بالشكر لفريق العمل المخلص الذي لم يتوانى عن تقديم المساعدة والمساندة وتهيئة مناخ مناسب لأداء الامتحانات.