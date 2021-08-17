القاهرة ووجه بحري يكتسحان أوائل الثانوية العامة 2021

اكتسحت محافظات القاهرة والوجه البحري قائمة أوائل الثانوية العامة 2021، والتي أعلنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي من ديوان عام الوزارة، حيث نالت القاهرة ومحافظات الوجه البحري «نصيب الأسد» من القائمة، يليها محافظات الصعيد ثم مدن القناة، وجاءت النتيجة كالآتي:

قائمة محافظات الوجه البحري والقاهرة في أوائل الثانوية العامة 2021

1- محافظة القاهرة:

تصدرت محافظة القاهرة قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 بإجمالي 9 من الأوائل.

2- محافظة الإسكندرية:

جاءت محافظة الإسكندرية في المرتبة الثانية في قائمة الأوائل بإجمالي 8 طلاب.

3- محافظة الغربية:

احتلت محافظة الغربية المركز الثالث في قائمة أوائل الثانوية العامة بإجمالي 5 طلاب.

4- محافظة الشرقية:

وجاءت الشرقية في المركز الرابع بـ4 من أوائل الثانوية العامة من محافظة الشرقية.

5- محافظتا الدقهلية وكفر الشيخ:

وحصلت محافظة الدقهلية على المركز الخامس بين محافظات الوجه البحري من حيث الأوائل بواقع اثنين لكلاً منهما.

6- القليوبية والمنوفية ودمياط:

- جاءت المحافظات الـ3 في المرتبة السادسة في محافظة الوجه البحري بموجب فرد واحد من الأوائل لكل منهم.

ترتيب مدن قناة السويس في قائمة أوائل الثانوية العامة 2021

1- محافظة الإسماعيلية:

تصدرت محافظة الإسماعيلية ترتيب محافظات قناة السويس في أوائل الثانوية العامة 2021 بطالبين بين الأوائل.

2- السويس وبورسعيد:

جاءت المحافظتين في المرتبة السابعة، والثانية في مدن القناة، بموجب واحد من الأوائل لكل منهما.

أوائل الثانوية العامة 2021 في محافظات الصعيد

1- محافظة الجيزة وأسوان وسوهاج:

جاءت محافظة الجيزة في صدارة المحافظات التي لها أوائل من محافظة الجيزة بموجب فردين من الأوائل.

2- قنا والفيوم والمنيا:

جاءوا في المركز الثاني من بين محافظات مدن الصعيد بموجب طالب من الأوائل لكل منها.